Selena Gomez'in sevgilisinden Hailey Bieber'e alay dolu paylaşım

Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco yaptıklarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Blanco, bu sefer de Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber'in çıkarttığı yeni ürün ile alay ettiği bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:00
Selena Gomez'in sevgilisinden Hailey Bieber'e alay dolu paylaşım
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Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Selena Gomez ve Benny Blanco'nun ilişkisi, hayranlar arasında çeşitli tartışmalara neden oluyor. Gomez'in, geçmişteki olaylı ilişkisiyle tanınan Justin Bieber ile Benny Blanco'nun ilişkilendirilmesi, bazı eleştirilere yol açtı.

Gomez'in mutluluğunu ve ilişkisini kameralar önünde yaşamak istemesi, bazıları tarafından samimiyetsiz bir davranış olarak yorumlanırken özellikle Benny Blanco'nun, Bieber'la geçmişte işbirliği yapması ve onu tanıyor olması, bazı hayranların endişelerini artırıyor.

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'ın güzelliği ve başarıları da tartışmanın odağında. Hailey Bieber'ın yeni çıkardığı makyaj markası ve ürünleri, geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle karşılanırken, Benny Blanco'nun bu ürünlerle dalga geçercesine yaptığı paylaşım, Bierber'in hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

Benny Blanco'nun Hailey Bieber'in yeni ürünüyle ilgili yaptığı paylaşım:



Gomez'in yeni albümüyle ilgili duyurular yapması ve Benny Blanco ile olan ilişkisini kamuoyuna duyurması, bazı hayranlar arasında Gomez'in hâlâ Justin Bieber'ı unutamadığı düşüncesini güçlendirdi.


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