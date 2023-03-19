Kaos 'rekor' getirdi: Selena Gomez Instagram'da Kylie Jenner'ı geçti

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 15:50

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 15:50

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 380 milyon takipçisiyle Instagram'da uzun zamandır en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olan Kylie Jenner'ın rekorunu kırdı.

Gomez, 400 milyon takipçiyle Instagram’da en fazla takipçiye sahip kadın ünlü oldu.

NE OLMUŞTU?

Selena Gomez laminasyon işlemi yaptırdığı kaşlarıyla ve kaşlarının bu yeni haliyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapınca Hailey Baldwin ve yakın dostu Kylie Jenner, Selena’yla dalga geçtikleri videolar paylaşmıştı.

Kendi hayranları bile bu paylaşımın ardından onları eleştirince Kylie Jenner geri adım atarak niyetinin Selena’yı aşağılamak olmadığını açıklamak zorunda kalmıştı.

Gomez, Hailey Bieber'ın yer aldığı ve yakın arkadaşı Taylor Swift'ten irrite edici şekilde bahsedilen bir videoya da yorum yapmadan duramadı ve "Çok affedersiniz, benim yakın arkadaşım bu oyunun en iyisi olmaya devam ediyor" dedi ve ortalık iyice kızıştı.

Tüm bu olan bitene Justin Bieber’ın doğum gününde yaptığı paylaşım da tuz biber ekti.

29’uncu yaşını kutlayan Justin sosyal medya hesabından “İstediğimi sandığım şeyle baş başa kalmadığım için çok müteşekkirim” deyince herkes bunun evliliğin eşiğinden döndüğü Selena Gomez için söylendiğini bir çırpıda anladı.

Selena ise en sonunda bir paylaşım daha yaparak kalbinin tüm bunları yüzünden çok kırıldığının altını çizdi ve “Lütfen nazik olun ve başkalarının akıl sağlığını düşünerek hareket edin. Ben herkes için en iyisini istiyorum. Herkese sevgiler” yazarak bu gereğinden fazla uzayan hikâyeye son noktayı koymuş oldu.

SOSYAL MEDYAYA ARA VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçen günlerde Vanity Fair’e konuşan Gomez, sosyal medya ile arasına mesafe koyduğunu ve telefonunda yalnızca TikTok uygulamasının olduğunu söylemişti.

Gomez, "Telefonumdaki tek şey TikTok, çünkü onu biraz daha az düşmanca buluyorum" ifadelerini kullanan sanatçı, kaba yorumların kendisini incittiğini ve platformları çok fazla kullanmayı, zaman kaybı olarak gördüğünü belirtmişti.