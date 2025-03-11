Selin Atasoy ile birlikte olan Okan Bayülgen'den 'ayrılık' açıklaması

Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:16

Güncelleme: 11.03.2025 - 10:18

Geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen ve Selin Atasoy'un ayrıldığına dair haberler basına yansımıştı.

Daha önce de benzer iddialar gündeme gelmiş, ancak ünlü sunucu her seferinde bu iddiaları yalanlamıştı.

Okan Bayülgen, kendisi için adeta bir "dejavu" haline gelen ayrılık haberlerine bir kez daha yanıt verdi. Ünlü isim, 11 yıldır birlikte olduğu Selin Atasoy ile ilişkilerinin devam ettiğini ve ayrılmadıklarını açıkladı.

SELİN ATASOY KİMDİR?

Türk marka mimarı, yazar, tasarımcı ve prodüktör olan Selin Atasoy, 1972 yılında doğdu. Özel İstanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine ABD ve Fransa’da ekonomi, uluslararası iş idaresi ve sinema alanlarında devam etti.

1996 yılında CNN’in Atlanta merkezindeki uluslararası haber bölümünde editör olarak çalıştı. Aynı yıl Paris’te uluslararası ilişkiler ve diplomasi doktorasına başladı.

1997 yılında, günümüzde Publicis grubuna ait olan FCA!BMZ reklamcılık ağının Paris’teki merkezinde metin yazarı olarak reklamcılık kariyerine adım attı. Daha sonra doktorasını dondurarak İstanbul’daki BirikimFCA! Reklamcılık ekibine katıldı. İlerleyen yıllarda uluslararası koordinatör ve stratejik planlama direktörlüğü görevlerini üstlendi. 2000 yılında ise yönetim kurulu üyeleri arasına dahil oldu. Dubai, Moskova, Hong Kong, Frankfurt, Şikago ve Paris gibi farklı şehirlerde iletişim projeleri için ekipler kurdu ve yönetti.

Fotoğraf sanatçısı Tamer Hartevioğlu ile birlikte geliştirdiği panoramik fotoğraf projelerinde kuratörlük ve sanat yönetmenliği yaptı. "Panoramik Bir Rüya" serisinin ilk iki sergisi Paris ve Venedik şehirlerini ele aldı. 2006 yılından itibaren İstanbul, İzmir, Ankara ve Gaziantep’te sergilendi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile İstanbul Filarmoni Derneği iş birliğiyle, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti organizasyonu kapsamında hazırlanan "İstanbul Sahnesinde Müzik" sergisi, Aralık 2010’da İstanbul Fotoğraf Merkezi içindeki Leica Gallery’de sanatseverlerle buluştu.

Profesyonel kariyerine 2008 yılında kurduğu Kita Tanıtım, Tasarım ve Danışmanlık ile 2012’de hayata geçen GO İçerik Ajansı’nda devam ediyor. Kita ekibiyle Türkiye'nin ilk resmi marka kent projesi olan İzmir’in dünya stratejisini hazırladı.

Uluslararası biyokimyacı, moleküler genetikçi, tasarımcı ve fotoğrafçılardan oluşan bir ekiple iki yıl süren çalışmalar sonucunda "DNArtist Projesi"ni hayata geçirdi. Bu proje kapsamında, kişinin kendi DNA’sından eşi olmayan portreler oluşturuluyor.

Adli bilimlere olan ilgisiyle de tanınan Selin Atasoy, Temmuz 2010’da Kanal D’de yayına başlayan ve 100 bölüm süren "Kanıt" dizisinin özgün hikâyelerini yazdı.