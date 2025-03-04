Okan Bayülgen’den Cübbeli Ahmet’e: ‘Allah başımızdan eksik etmesin’

Yayınlanma: 04.03.2025 - 18:19

Güncelleme: 04.03.2025 - 18:21

Şovmen Okan Bayülgen, “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'yü Habertürk'teki programına konuk aldı.

Bayülgen’in Cübbeli Ahmet'e yönelik "Benim için çok bilgilendirici ve aydınlatıcı oldu, zaten amacımız da buydu. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Bayülgen’in sözlerinin ardından sosyal medyada tepki yağdı.