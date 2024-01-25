Selin Şekerci'den öpüşme itirafı: 'Kamyoncu gibi giriyorum partnerlerime'

Oyuncu Selin Şekerci, konuk olduğu bir programda dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 12:18
Selin Şekerci'den öpüşme itirafı: 'Kamyoncu gibi giriyorum partnerlerime'
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'Kaçak Gelinler', 'Kavak Yelleri' ve 'Siyah Beyaz Aşk' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Selin Şekerci, öpüşme sahneleriyle ilgili konuştu.

Son olarak 'Aile' dizisinde rol alan oyuncu Selin Şekerci, YouTube'da yayınlanan 'Uyduruk Sonlar' programına konuk oldu.Şekerci, "Öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim. Ancak, ben bu durumu çok belli ederim. Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde geriliyor. Bunun bir tekniği var kardeşim. Ben mesela 'Güzel kardeşim' deyip kamyoncu gibi giriyorum partnerime."



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