‘Semicenk'e playback tepkisi

Yayınlanma: 28.05.2024 - 21:47

Güncelleme: 28.05.2024 - 21:47

Semicenk, geçtiğimiz pazar günü Bursa'daki bir mekânda sahne aldı. Bazı seyirciler, Semicenk'in playback yapmasına tepki göstererek, canlı performans beklediklerini söyledi.

Bu eleştiriler üzerine 25 yaşındaki Semicenk "Satın aldığınız bilette 'Canlı söyleyecek' diye bir bilgi var mıydı? Buranın konseptinin farkında olmalıydınız. Ben de emir eriyim. 20 yıldır müzikle uğraşıyorum, emek veriyorum bu işe. Bana sunulan şartlar dahilinde elimden gelen bu" şeklinde yanıt verdi.