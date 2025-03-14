Semiramis Pekkan: 'Ajda Pekkan değilim demekten bıktım'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:25

Güncelleme: 14.03.2025 - 12:25

Süperstar lakabıyla tanınan ve yıllardır kariyeri, özel hayatı ve tarzıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan’ın YouTube kanalına konuk oldu.

79 yaşındaki Ajda Pekkan, kardeşiyle benzer göründüklerini dile getirerek, “Baktım, ikimiz aynada aynı gibi görünüyoruz. ‘Karıştırabilirler’ dedim ama Allah’tan çok sokaklarda gezmediğim için. Seni karıştırmıyorlar mı?” diye sordu.

76 yaşındaki Semiramis Pekkan ise bu duruma sıkça maruz kaldığını belirterek, “Karıştırıyorlar! ‘Ben Ajda Pekkan değilim’ demekten fenalık geldi” yanıtını verdi.

Kişilik olarak birbirlerinden oldukça farklı olduklarını vurgulayan Ajda Pekkan, yaşam tarzlarını şu sözlerle anlattı:

“Sen yıllarca evli olarak yurt dışında yaşadın, ben ise evsiz olarak (gülerek). Valizlerin içinde yaşayan, bedeviler gibi her otelde ayrı bir gece... Ama işimi çok seviyorum, hala tutkuyla yapıyorum. Çünkü seyahat etmeyi seviyorum. Gezemediğim için o küçük seyahatler bile beni mutlu ediyor.”