Süperstar Ajda Pekkan kulis sırrını açıkladı!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 12:30

Güncelleme: 22.12.2024 - 12:30

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ın bitmek bilmeyen enerjisinin sırrı ortaya çıktı.



Sabah Gazetesi’nin haberine göre, 78 yaşındaki Süperstar, konserlerinden önce disiplinli bir çalışma programı uygulayarak sahneye hazırlanıyor.

Her konseri öncesinde sıkı bir hazırlık süreci geçiren Pekkan, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binerek enerji topluyor ve ter atıyor. Ayrıca, şehir dışı konserlerinde de kondisyon bisikletini kulisine mutlaka götürdüğü öğrenildi.





Ajda Pekkan, yakın zamanda Mazhar Alanson’un sunduğu "Mazhar Alanson ile Misafir" programına konuk oldu. Programda, Zeki Müren ve Fikret Şenes ile çalıştığı yıllardan bahseden ünlü sanatçı, kariyerine dair merak edilenleri anlattı.

Mazhar Alanson’un, “Bir kere detone olduğunu duymadım” sözlerine yanıt veren Pekkan, şöyle konuştu:

"Sahnede istersen ol mümkün mü? Ben kendimle çok iddialaşırım. Çok yorucu bir hayatım var benim, yani kendimin kölesi oldum."

Enerjisi ve disipliniyle yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, sahne performanslarındaki başarısıyla bir kez daha hayranlık uyandırıyor.