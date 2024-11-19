Ajda Pekkan'dan Mazhar Alanson'a samimi açıklamalar: 'Kendimin kölesi oldum'

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:12

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:34

Süperstar Ajda Pekkan, "Mazhar Alanson ile Misafir" programına konuk olarak, kariyerinin bilinmeyen yönlerini ve unutulmaz isimlerle yaşadığı anılarını anlattı.

Pekkan, Zeki Müren ve Fikret Şenes ile çalıştığı yıllara dair duygusal anılar paylaşırken, sahne hayatındaki disiplinini ve genç meslektaşlarına dair düşüncelerini dile getirdi.

"ÇOK YORUCU BİR HAYATIM VAR"

Mazhar Alanson'un “Bir kere detone olduğunu duymadım” sözlerine yanıt veren Pekkan, şunları söyledi:



"Sahnede detone olmamak mümkün mü? Ama ben kendimle iddialaşırım. Çok yorucu bir hayatım var benim, yani kendimin kölesi oldum."





"KİMSEDE ESKİ HEYECAN KALMAMIŞ"

Genç meslektaşlarına da değinen Ajda Pekkan, müzik dünyasının değişen dinamiklerinden bahsetti:



"Kimsede artık eski heyecan kalmamış. Herkes ‘Nasıl para kazanırım’, ‘Akşamı nasıl ederim’ derdinde. Eskiden biz sabah, akşam konser verirdik. Şimdi deseler ki ‘Yapar mısın?’, yapmam zaten. Artık bizim bir marka ismimiz var. Öyle her yerde söyleyemeyiz. Ancak halk konserleri, büyük konserler olur."

"ZEKİ MÜREN BENİM İÇİN OKULDU"

Sanat hayatında Zeki Müren’in etkisinden söz eden Pekkan, onunla çalıştığı yılları şu sözlerle anlattı:

"Zeki Müren’den sanat dünyasına dair müthiş şeyler öğrendim. O benim için bir okuldu. Sahne arkasında neler yapılır, neler döner öğrendim. O beni hep desteklerdi. ‘Ajda olmazsa ben çıkmam’ derdi. Bu beni çok etkilerdi. Ama onun sinirli olduğu bir ana tanık oldum. Bir gün mikrofon ses ayarıyla ilgili yaşanan bir olayda, ekip arkadaşlarına sinirlendi. O faşist ruhunu o zaman gördüm. Biz öyle büyüdük ama bunu bile tatlılıkla karşılıyorum. Demek ki oyunun kuralları öyleymiş."

"FİKRET ŞENES BENİ ÇOK İYİ ANLARDI"

Türk pop müziğinin unutulmaz söz yazarı Fikret Şenes’le özel bir bağ kurduğunu ifade eden Ajda Pekkan, şunları söyledi:



"Fikret Şenes beni çok iyi anlardı. Şarkı sözlerini yazarken beni içselleştirirdi. Onunla çok dertleşirdim, duygularımı birlikte yaşardık. O benim en büyük destekçilerimden biriydi."

MÜZİK VE OYUNCULUK ARASINDA BİR KARİYER

Pekkan, oyunculuk kariyerinden sonra şarkıcılığa yöneldiği dönemde Maksim Gazinosu'nda sahneye çıktığı ilk yıllarını da anlatarak, Türk müziğinin dev isimleriyle birlikte geçirdiği zamanların, sanat hayatına kattığı değeri paylaştı.

Ajda Pekkan, samimi açıklamaları ve duygusal anılarıyla izleyicilere sanat dünyasının geçmişine dair eşsiz bir yolculuk sundu.