Semiramis Pekkan kız kardeşi Ajda Pekkan ile benzerliği hakkında konuştu: 'Bizi ilk kocam da karıştırdı”

Yayınlanma: 13.03.2025 - 11:19

Güncelleme: 13.03.2025 - 11:19

Semiramis Pekkan, YouTube kanalında ünlü oyuncu Enis Arıkan’ı konuk etti. İkili, programda ilginç tanışma hikâyelerini paylaşarak keyifli anlar yaşadı.

Enis Arıkan, ilk karşılaşmalarında Semiramis Pekkan’ı, kardeşi Ajda Pekkan sandığını itiraf etti. Yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Ben yıllardır Ajda Pekkan'ın beni çok sevdiğini duyuyordum. Ben de ona hayranım. Bir gün onunla tanışmayı hayal ettim. Sonra Harbiye’de bir konserde denk geldiğimizi düşündüm. Uzun süre beni fark etmesi için etrafında gezindim ama yanına gitmeye utandım. Dayanamayıp ‘Ben Enis’ diyerek kendimi tanıttım. O da ‘Ben de Semiramis’ dedi. O an nasıl karıştırdım diye kendime çok kızdım."

Semiramis Pekkan ise Enis Arıkan’ı “Olur öyle, bizi ilk kocam da karıştırdı” sözleriyle teselli etti.

Ardından, “Tabii ki ben seni tanıyordum ve çok beğeniyordum ama gelip ‘Ben Enis’ dedin ve gittin. Sonra bir defa bile dönüp bakmadın. Çok enteresan, çok tuhaf ve çok soğuk bir çocuk dedim” diyerek o anki düşüncelerini paylaştı.

Ünlü oyuncu Arıkan ise bu sözlere "Ben o sırada dizime vuruyordum. Nasıl karıştırırım, ne kadar ayıp diye utanıyordum. Sonra içime kapandım" şeklinde yanıt verdi.

GÜZELLİK TAKINTISI

Programda güzelliğe olan düşkünlüğünden de bahseden Enis Arıkan, "Ben güzelliğe bayılırım. Herkes çok güzel olsun istiyorum. Eve gelen insanların saçını başını yapıp öyle gönderiyorum. Benimle çalışanlar rujsuz yanıma gelemez, o kadar takıntılıyım. Hep partideymiş gibi yaşayalım" ifadelerini kullandı