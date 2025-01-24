Semiramis Pekkan ile Nebahat Çehre'nin küs olduğu iddia edilmişti: Ünlü sanatçı açıkladı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:47

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:47

Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi, oyuncu ve şarkıcı Semiramis Pekkan, geçtiğimiz aylarda bir kozmetik markasının reklamında ünlü oyuncu Nebahat Çehre ile birlikte rol almıştı.

Ancak, reklam kampanyası için önce Ajda Pekkan’a teklif götürüldüğü, sonrasında rolün Nebahat Çehre’ye verildiği iddiaları gündeme geldi.

Bu gelişmelerin ardından Semiramis Pekkan ile Nebahat Çehre arasında soğuk rüzgarlar estiği ve ikilinin küs olduğu öne sürüldü. Snob Magazin’e konuşan Semiramis Pekkan, küslük iddialarını yalanlayarak, “Öyle bir şeyden haberim yok. Küs değiliz” açıklamasında bulundu.

5 YAŞINDA KAYBETTİĞİ OĞLU HAKKINDA KONUŞTU

Semiramis Pekkan, yıllar önce yaşadığı büyük acılardan biri olan oğlunun kaybı hakkında da açıklamalarda bulundu. Pekkan, 1979 yılında Ercüment Karacan ile evliliğinden dünyaya gelen Emir adındaki oğlunu, henüz 5 yaşındayken lösemi hastalığı nedeniyle kaybetmişti.

YouTube kanalında hayatına dair merak edilenleri paylaşan Pekkan, oğlunun kaybıyla ilgili şunları söyledi:



“Zaman zaman haksızlıklara uğrayabiliyorum. O ciddi kayıpta mesela Allah’ımla konuştum ‘Bana haksızlık olmuyor mu?’ diye. Orada ciddi bir haksızlığa uğradığımı düşündüm. Çünkü ilk üzüntü ile anlayamadım. Daha sonra bunun haksızlık değil, yaşanması gereken bir şey olduğunu anladım.”

"EN ACI YALNIZLIK KALABALIKLARIN İÇİNDEKİ"

Yalnızlığı sevdiğini dile getiren Semiramis Pekkan, en acı yalnızlığı ise kalabalıkların içinde hissettiğini söyledi:

“Benim için en acı yalnızlık kalabalıkların içindeki yalnızlık. Çok hissetmişimdir bunu. Ama tatile yalnız başıma gitmem. Güzel bir şey yaşayacaksam arkadaşlarımla paylaşmayı severim.”