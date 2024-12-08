'Benden köylü kadını çıkmaz' diyen Pınar Altuğ'a Nebahat Çehre'den yanıt

Yayınlanma: 08.12.2024 - 17:32

Güncelleme: 08.12.2024 - 17:32

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un “Benden köylü kadını çıkmaz” açıklaması, gündemde geniş yankı uyandırmıştı. Altuğ’un bu sözlerine usta oyuncu Nebahat Çehre’den dikkat çeken bir yanıt geldi.

“Çocuklar Duymasın”, “Omuz Omuza” ve “Aile Reisi” gibi yapımlarla tanınan Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte, muhabirlerin "Ters köşe bir rol düşünür müsünüz?" sorusuna, "Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz" şeklinde yanıt vermişti.







Açıklaması tepki çeken Altuğ, sözlerinin yanlış anlaşıldığını şu ifadelerle dile getirmişti:



"Bu surat öyle çok doğal görünmeyeceği için öyle bir rol çıkmaz manasında söylemiştim. Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım ama daha hadsiz algılanmışım. Köylü kadınlar bence çok güzeller. Söylediğim hiç güzellikle çirkinlikle ilgili bir şey değil."







Ancak bu açıklama tartışmaları dindirmedi. Usta oyuncu Nebahat Çehre, Aramızda Kalmasın’ın haberine göre, Altuğ’un bu sözlerine yanıt verdi. Çehre, kariyerinde birçok farklı karaktere hayat verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Hepimiz köylü bir kadın olabiliriz, emekçi bir kadın olabiliriz. Oyuncu her kalıba girer."

Nebahat Çehre’nin bu açıklaması, oyunculuğun her türlü rolü üstlenebilmeyi gerektirdiğine vurgu yaparak, meslektaşına dolaylı bir göndermede bulundu.