Nebahat Çehre'den korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan oyuncu bir gece hastanede kaldı.
‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde canlandırdığı ‘Firdevs Yöreoğlu’ karakteri ile hafızalara kazınan 80 yaşındaki Nebahat Çehre önceki gün apar topar hastaneye kaldırıldı.
KALBİNE STENT TAKILDI
Usta oyuncu geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kalbine stent takılan oyuncu bir gece hastanede kaldı. Çehre'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
EVDE DİNLENİYOR
Sağlık durumuna dair açıklama yapan usta oyuncu, "Sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Yakında yeni projelerle karşınızda olacağım" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
- Genel Merkezde sürpriz isim
- Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
- Özel 'aday'lık tartışmalarına yanıt verdi
- AKP ‘aktör’ arıyor
- Bensu Soral'dan hayranlarını üzen haber
- Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı
- Siyasette 'yumuşama' temasları
- Fenebahçe zirve yarışında ağır yaralı!
- Demirören'den açıklama geldi!