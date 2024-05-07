Nebahat Çehre'den korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan oyuncu bir gece hastanede kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:47
Nebahat Çehre'den korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!
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‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde canlandırdığı ‘Firdevs Yöreoğlu’ karakteri ile hafızalara kazınan 80 yaşındaki Nebahat Çehre önceki gün apar topar hastaneye kaldırıldı.

KALBİNE STENT TAKILDI

Usta oyuncu geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 

Kalbine stent takılan oyuncu bir gece hastanede kaldı. Çehre'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

EVDE DİNLENİYOR

Sağlık durumuna dair açıklama yapan usta oyuncu, "Sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Yakında yeni projelerle karşınızda olacağım" dedi.


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