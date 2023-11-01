Semt pazarlarının gözdesi! Tarladan tezgaha yolculuk başladı... Çekirdeği tüm hastalıklara karşı önlem

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:54

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:54

Eskişehir’de yıllardır pazarcılıkla uğraşan Uğur Kaplan, kabakların depolama ve hasat süreçlerinde oldukça dikkatli olduklarını belirterek, kabağın boyutlarına göre farklı depolarda muhafaza edildiğini, büyük kabakların ve daha küçük boyuttakilerin ayrı ayrı satışa sunulduğunu ifade etti. Aynı zamanda hastalıklı ya da yaralı kabakları hemen tüketiciye sunarak, daha dayanıklı olanların daha uzun süre saklandığını belirten pazarcı Kaplan, Uluçayır, Kızılinler ve Bilecik’e bağlı Kızıldamlar ile Yeniköy bölgelerinden getirdiği kış kabaklarını semt pazarlarında vatandaşlara sunduğunu belirtti.

Kabak fiyatları konusunda da bilgi veren Kaplan, tarla fiyatlarının 8 ile 12 TL arasında değiştiğini, pazarda ise bu fiyatların 15 ile 20 TL arasında olduğunu söyledi. Kabakların boyutlarına göre fiyatlandırma yapıldığından bahseden Kaplan, semt pazarlarına Uluçayır, Kızılinler ve Bilecik’e bağlı olan Kızıldamlar ile Yeniköy’den kabak getirdiklerini ifade etti. Kaplan, yetiştirdikleri kabak hakkında şunları söyledi:

“Biz iki cins kabak getiriyoruz. Eskişehir semt pazarlarına. Birincisi, Eskişehir Uluçayır burası Kızılinler olmak şartıyla kestane kabaklarımız çok güzeldir, meşhurdur. Bir de Bilecik’te Kızıldamlar ve Yeniköy kabaklarımız çok güzeldir. Oralardan da kabak getiririz. Onlar biraz daha bal kabağı oluyor. Literatürde daha lezzetli olmuş oluyor. Tabi kestane kabağı isteyen müşterilerimiz de çok. Biz depolarımızda ayırırız. 2 cins veya 3 cins kabağımıza göre depolarımız vardır. Her bir kabağı olduğu depoya indiririz. 10 güne kadar da buradan kabaklar kalkar, depolara gider.”

Kabak hasadı yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında konuşan Kaplan, şöyle devam etti:

“Duble kabaklar dediğimiz yani 10 kilo ve üstü olan kabakları bir tarafa ayırırız. Küçük olan kabakları alırız, sonra çıkma diye tabir ettiğimiz 4-5 kilo arasında kabakları ise daha çok tane olarak satarız. Hastalıkları, yaralı bereli varsa onları önce bitirmeye çalışırız ki uzun vadede dayansın. Daha çok müşteriye daha çok satış yapalım diye bu şekilde değerlendirme yapıyoruz. Kabağın tatlı olması için kırağı yağması lazım. Kabak o soğuğu bir hissedecek. Kendini pişirmesi lazım. Kabaklar şu an güneşin altında dinlendirmede. Kabakların tarlada fiyatları 8, 10 ve 12 TL arasında değişiyor. Pazarda satış fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişiyor. Tabi bu zamanla belki değişiklik gösterebilir ama şu an ilk etapta başlangıç fiyatları bunlar. Bu fiyatlandırma yaparken standartlara göre ayırıyoruz. Mesela duble kabaklarımızı daha çok 20 TL bazından satmaya kalkıyoruz. Onun küçüklerini 15 TL bandında satmaya çalışıyoruz. Kabak, yapısına göre fiyat değişiyor. Kalkıp da 5-6 kilo kabağı 20 liraya satamayız. Buradan nakliye tutup depolara götürüyorsun. Adam tutup bunları ayırıyorsun. Bunların hepsi külfet, hepsi maliyetli oluyor. Müşterilerimiz bize kızmasınlar ama en cazip fiyatlarla en güzel lezzetler onlara sunmaya çalışıyoruz.”

“KABAK ÇEKİRDEĞI TÜM HASTALIKLARA KARŞI BİR ÖNLEMDİR”

Kış kabağının tatlı olması için belli bir süre soğukta bekletilmesi gerektiğine vurgu yapan Kaplan, “Özellikle kabağı alıyorlar. Ama kabağın asıl mineral ve vitamini olan çekirdeğini pazarda bırakıyorlar. Buna dikkat etsinler. Kabak çekirdeği tüm hastalıklara karşı bir önlemdir. Çekirdek magnezyum ve çinkodur. Bunu her gelen müşteriye çekirdeği alın diyorum. Çünkü çekirdek kabağa esas lezzeti mineralini veren çekirdeğidir. Kavurmadan yiyecekler çiğ olarak tüketecekler” dedi.