Yayınlanma: 05.02.2025 - 22:01

Güncelleme: 05.02.2025 - 22:01

Star TV ekranlarında 2024 yılının aralık ayında izleyicisi ile buluşmaya başlayan Sen Ağlama İstanbul dizisinin takipçileri dizinin ne zaman final yapacağını araştırıyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul dizisi bitti mi? Sen Ağlama İstanbul dizisi final mi yapacak? İşte ayrıntılar...

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ BİTTİ Mİ?

"Sen Ağlama İstanbul" dizisi 15 Şubat Cumartesi günü yayımlanacak 8. bölümüyle final yapacak.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Sen Ağlama İstanbul dizisi İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimleri buluşturuyor.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ HANGİ GÜN YAYIMLANIYOR?

Sen Ağlama İstanbul dizisi salı akşamları Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyordu. Dizinin final bölümü ise 15 Şubat Cumartesi akşamı yayımlanacak.