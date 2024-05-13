Senem Aydın'la 'Hadi Anlat' başlıyor

Gazeteci Senem Aydın, Gain'de yeni bir programa başlıyor. Aydın, programında ünlü isimleri ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 14:09
Senem Aydın'la 'Hadi Anlat' başlıyor
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Gazeteci Senem Aydın, video içerik platformu Gain'de yeni bir programa başlıyor. 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' 4 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Sanat ve spor dünyasından yıldızlar, konuk oldukları programda daha önce duyulmamış samimi açıklamalarda bulunacak. 

Senem Aydın, 'Hadi Anlat'ta Neslihan Atagül Doğlu'dan Volkan Demirel'e, Evrim Alasya'dan Hande Soral'a pek çok ünlü isimi ağırlayacak.


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