Şener Şen'den 'yoruldum' açıklaması: 'Meydanı gençlere bırakmam gerek'

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:42

Kent-kültür-sanat dergisi AntSanat'ın ilk sayısı yayımlandı. AntSanat'ın ilk sayısının sürprizi ise Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen oldu.

Şen, AntSanat'ın ilk sayısına özel röportajında “Neden bu kadar az film yapıyorsunuz” sorusuna cevap verdi.

Usta oyuncu, “Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Üç ayda bir yayımlanması planlanan derginin yayın yönetmenliğini Tuncer Çetinkaya, yayın danışmanlığı ise Ferruh Tunç üstlendi. Edebiyat, plastik sanatlar, müzik, tiyatro, sinema, karikatür gibi sanatın farklı disiplinlerinden çalışmaların yer aldığı derginin kapağında Karaailioğlu Parkı'nın simgelerinden İşçi ve Oğlu heykeli yer alıyor. Heykeltıraş Mehmet Aksoy, AntSanat için heykelin hikayesini kaleme alırken Şükrü Erbaş, Ferruh Tunç, Betül Dünder, Betül Tarıman, Burhan Kum, Nevzat Çevik gibi isimler ilk kez yayınlanan eserleriyle dergide yer aldı.

NAZIM HİKMET DE VAR

AntSanat, ayrıca, ilk kez Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) ‘Şairler neden resim yapar' sergisinde yer alan Nazım Hikmet'in Bursa Hapishanesi yılarında yaptığı yağlı boya Münevver Andaç portresine de sayfalarında yer verdi.