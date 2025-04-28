Seray Sever Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına isyan etti: 'Gelin ben size bedava yemek yaparım'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:07

Güncelleme: 28.04.2025 - 13:07

Bodrum, her yaz olduğu gibi, hem yerli hem yabancı turistlerin gözde tatil rotalarından biri. Ancak bu yıl, ilçenin ünlü güzelliklerinin yanı sıra artan fiyatları da dikkat çekiyor.

Özellikle yeme içme fiyatlarındaki artış, Bodrum’a gelenleri şaşkına çevirdi.

İddiaya göre, bu yaz Bodrum’da lahmacun fiyatları 2 bin 200 TL’ye kadar çıkacak.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu fiyat artışı üzerine ünlü isimlerden ilk tepki Seray Sever’den geldi.

Sever, “Bize gelin, ben size bedavaya yemek hazırlarım!” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

"Çok saçma. O paralar hakikaten verilmesin. Görgüsüzlük o paraları vermek. Yemem yani. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Olacak iş değil!" diyerek sert bir çıkış yaptı.

Kendi yaşam tarzından örnek veren ünlü isim, “Biz Bodrum’da dışarı yemeğe pek çıkmıyoruz, bahçemizde mangal yapıyoruz. Bize gelin, ben size bedava yemek hazırlarım!” şeklinde espri yaparak kahkahalar attı.