Seray Sever kimdir? Seray Sever nereli? Seray Sever kaç yaşında?

08 Haziran 2022 Çarşamba, 16:43

Başarılı sunuculuk kariyeri ile tanıdığımız Seray Sever aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okudu. Peki, Seray Sever kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever 27 Şubat 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sever oyuncu, şarkıcı ve yapımcıdır.

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. 2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

Daha önce çok genç yaşta evlenen Seray Sever ilk evliliğini 21 yaşındayken 1994 yılında Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evlilikleri aldatma iddiaları ile çatırdamaya başladı ve sonunda ayrılıkla noktalandı.

2018 yılında Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı aralarında 10 yaş fark olan Eray Sünbül ile 4 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdılar. Çift, Sofia ve Alya isimlerini verdikleri ikiz bebeklerini 19 Nisan'da kucaklarına aldılar.

SERAY SEVER NEREDE ROL ALDI?

SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMLAR

* Popstop

* Sabah Şekerleri

* ATV'de Pazar

* Seç Bakalım

* Şans Kapıyı Çalınca

* Aşk Olsun

* Kripton

* Popstar

* Turkstar

* Başka Yerde Yok

*Stüdyo 4

* Seray Sever ve Erkekler

* Sabahın Körü

* Her Şey Dahil

YER ALDIĞI VİDEO KLİPLER

* Tavla - Mirkelam

* Hovarda - Emel Müftüoğlu

* İçim Yanıyor - Seray Sever

* Yeni Bir Karar - Seray Sever

YER ALDIĞI DİZİLER

* Güldüren Cazibe

* Köstebek

* Dadı

* Evdeki Hesap

* Kumkapı Olayı-Üzgünüm

* Ev Hali

* Kurtlar Vadisi

* Esir Şehrin Gözyaşları

* Çocuklar Ne Olacak

* Tatil Aşkları

* Ünlüler Çiftliği

* AB'nin Yolları Taştan

* Erkeksen Seyret

* Yalancı Romantik

* Sıkı Dostlar

* +18

* Küçük Hesaplar

YER ALDIĞI FİLMLER

* O Şimdi Asker

* Banyo

* Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

* Maskeli Beşler: Kıbrıs

* Manda Yuvası