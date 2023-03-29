Serbest bırakılan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş'tan ilk paylaşım

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:43

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 10:47

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesinde bulunan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, deprem bölgesinde bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia ettiği sözlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kardaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..."

İddiaların asılsız çıkması sonucunda Kardaş, emniyet güçleri tarafından Adıyaman’da havalimanında gözaltına alındı. Kardaş, sevk edildiği mahkeme tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

Serbest bırakılan Kardaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Kardaş "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür" dedi.