Feridun Sinirlioğlu kimdir? AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu kaç yaşında, nereli?
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri görevine Türkiye’nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Peki, Feridun Sinirlioğlu kimdir? AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu kaç yaşında, nereli?
Feridun Sinirlioğlu, Teşkilatın temelini oluşturan 1975 Helsinki Nihai Senedi'nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu. Peki, Feridun Sinirlioğlu kimdir? AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu kaç yaşında, nereli?
FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?
Feridun Sinirlioğlu 30 Ocak 1956 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın bir deneyime sahip.
2015'te kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanı, 2015-2016 ve 2009-2015 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı. 2016-2023 yıllarında ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi görevini yürüttü. 2023'te BM Genel Sekreteri tarafından Afganistan Bağımsız Değerlendirme Özel Koordinatörü olarak atandı.
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden doktora derecesine sahip olan Büyükelçi Sinirlioğlu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.
FERİDUN SİNİRLİOĞLU EVLİ Mİ?
Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu ile evli olup iki çocuk sahibidir. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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