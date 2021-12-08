'Serdar Ortaç ölüm tehditleri alıyor' iddiası

08 Aralık 2021 Çarşamba, 11:18

Son dönemde kumar borcuyla gündemde olan şarkıcı Serdar Ortaç'ın isminin organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in işaret ettiği yasa dışı bahis listesinde adı geçtiği iddia edilmişti.

Uzun süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında konuşan Serdar Ortaç, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Allah benim belamı versin, zamanında çok oynadım, çok kaybettim, çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" demişti.

Ortaç açıklamasında "Gitti giden para. Artık kumar oynamıyorum. En son pandemi öncesinde oynadım. En büyük zararlar o zaman. Bahis siteleriyle de yaptım. Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" ifadelerini kullanmıştı.

"AYDA YARIM MİLYON HARCAMAM VAR"

Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 milyon TL bankaya kredi borcu olduğunu, 600 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu söylemiş, "Ayda yarım milyon kendi harcamam var" diye konuşmuştu.

Son olarak ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü popçu Serdar Ortaç’la ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Sık sık kumar alışkanlığıyla ve bu nedenle kaybettiği paralarla ve borçlarıyla gündeme gelen Ortaç'ın, zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını sattığı ve 5 yıllık bir süre karşılığında 1 milyon TL aldığı iddia edilmişti. Ortaç’ın hazırlıkları devam eden ‘Best Of Serdar’ albümünün haklarını da 200 bin TL’ye Ozan Çolakoğlu’na sattığı yine iddialar arasındaydı.

'ÖLÜM TEHDİDİ ALIYOR' İDDİASI

Kıbrıs’ta siyaset, sanat ve basın camiasından çok önemli kaynakları olduğunu söyleyen ünlü sanatçı Onur Akay, "O kaynaklardan öğrendiğim bilgiye göre, Serdar Ortaç kumar borcu nedeni ile ölüm tehdidi alıyormuş ve onun üzerine kredi çekmiş. Ayrıca şarkılarının da telif haklarını satmış. Serdar Ortaç kumarda 459 bin 670 dolar kaybetmiş" iddiasında bulundu.

Akay, şöyle devam etti:

“Şarkılarının telif haklarını satmış, hem de parası kalmayınca evinde kumar oynamak için bir iş adamına satmış. Şarkılar Serdar Ortaç’ın imzası ile kalsa da artık 5 yıl boyunca telif hakkı alamayacak. Şarkıları nerede çalınsa, kim okusa parası sattığı iş adamına gidecek.”

Serdar Ortaç ise "10 milyon TL bankaya kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcumda var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var" ifadelerini kullanmıştı.

KUMAR LİSTESİNDE ADI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in işaret ettiği yasa dışı bahis listesinden şarkıcı Serdar Ortaç ve Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt çıkmıştı. Liste daha sonra Twitter tarafından kaldırılmıştı.

Peker'in yasa dışı bahis listesini işaret ederek “Bu listede siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş insanlarının aileleri de var” dediği listeyi Deli Çavuş isimli hesap paylaşmıştı.

Listelerde birçok siyasi, bürokrat, hükümete yakın iş insanlarının ailelerinin yanı sıra sanat camiasından isimlerin de yer aldığı iddia edilmişti. Listede dikkat çeken isimlerden biri ise Serdar Ortaç olmuştu.

Ortaç’ın kumarda tam 459 bin 670 dolar kaybettiği öne sürülmüştü.