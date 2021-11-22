Yasa dışı bahis listesinde adı geçiyordu: Serdar Ortaç'a Kıbrıs'tan kötü haber
Son günlerde kumar borcuyla gündeme gelen ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in işaret ettiği yasa dışı bahis listesinde adı geçen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kötü haber geldi. Ortaç'ın Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi. Ünlü şarkıcı, haberi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen yasadışı bahis iddialarında adı geçen ve 10 milyon TL borcu olduğunu açıklayan şarkıcı Serdar Ortaç'a Kıbrıs'tan kötü haber geldi.
Yılbaşına Kıbrıs'ta girmeye hazırlanan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada konserinin iptal olduğunu duyurdu.
Konuya ilişkin detayları paylaşmayan Ortaç'ın yerine mekanda Tan Taşçı çıkacak.
"AYDA YARIM MİLYON HARCAMAM VAR"
Uzun süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında konuşan Serdar Ortaç, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Allah benim belamı versin, zamanında çok oynadım, çok kaybettim, çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" demişti.
Ortaç açıklamasında "Gitti giden para. Artık kumar oynamıyorum. En son pandemi öncesinde oynadım. En büyük zararlar o zaman. Bahis siteleriyle de yaptım. Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" ifadelerini kullanmıştı.
"AYDA YARIM MİLYON HARCAMAM VAR"
Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 milyon TL bankaya kredi borcu olduğunu, 600 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu söylemiş, "Ayda yarım milyon kendi harcamam var" diye konuşmuştu.
KUMAR LİSTESİNDE ADI GEÇMİŞTİ
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in işaret ettiği yasa dışı bahis listesinden şarkıcı Serdar Ortaç ve Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt çıkmıştı. Liste daha sonra Twitter tarafından kaldırılmıştı.
Peker'in yasa dışı bahis listesini işaret ederek “Bu listede siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş insanlarının aileleri de var” dediği listeyi Deli Çavuş isimli hesap paylaşmıştı.
Listelerde birçok siyasi, bürokrat, hükümete yakın iş insanlarının ailelerinin yanı sıra sanat camiasından isimlerin de yer aldığı iddia edilmişti. Listede dikkat çeken isimlerden biri ise Serdar Ortaç olmuştu.
Ortaç’ın kumarda tam 459 bin 670 dolar kaybettiği öne sürülmüştü.
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