Serdar Ortaç konseri sonrası yumruklar havada uçuştu
Karabük’te sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayranlarıyla birbirinden güzel parçaları seslendirirken, konser sonrası iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, özel bir etkinlik için konser vermek üzere Karabük'e geldi. Sahneye çıkan şarkıcıyı görebilmek için binlerce kişi etkinlik alanındaki yerini aldı.
Ortaç, parçalarını hayranları ile birlikte okurken
Karabüklülere unutulamayacak bir gece yaşattı.
KONSER BİTİŞİNDE ORTALIK KARIŞTI
Şarkıcı Ortaç'ın konserini tamamlamasının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu.
Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda kavgayı ayırmak isteyenlerin de başarılı olamadığı görülüyor.
Polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından olay sona erdi.
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