Serdar Ortaç dansçısıyla nikah masasına oturuyor

Yayınlanma: 02.09.2023 - 17:27

Güncelleme: 02.09.2023 - 17:28

Sosyal medyadan açtığı yayınlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç gündem olmaya devam ediyor. Yeniden evleneceğini takipçileri ile paylaşan Serdar Ortaç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı “Bu benim son turnem. Bundan sonra konser yok. Beni telefondan ve videolardan izleyeceksiniz. Artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım” açıklaması ile adından söz ettiren Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından bir canlı yayın açtı.

Ortaç yayın sırasında, “İnci, aşkım sana çalışıyorum. Ben İnci ile evleneceğim. Beraber öleceğiz. İnci’m benim aşkım benim” diyerek aşkını haykırdı.

Ortaç’a İnci’nin kim olduğu sorulunca “Benim kızıl saçlı dansçım” yanıtı verdi. Ünlü şarkıcının canlı yayınına yorum yağdı. Ortaç’a; ‘Evlen çok mutlu ol’, ‘Toparlan artık Serdar Ortaç’, ‘Senin hakkından İnci gelir’ gibi yorumlar yapıldı.