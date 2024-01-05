Serdar Ortaç'tan 'kumar' itirafı: 'Hayatımı mahvetti'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 14:23

Güncelleme: 05.01.2024 - 14:23

Şarkıcı Serdar Ortaç, "Alişan ile Hayata Gülümse" programına konuk oldu.

"ÇOK KUMAR OYNAMAM BENİ MAHVETTİ"

Programda kendisine yöneltilen "Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?" sorusunu yanıtlayan Ortaç, şu ifadeleri kullandı:

"Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa, çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım, 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum, en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok."

"RÜYADA GİBİYDİM"

Ünlü olmasıyla ilgili de konuşan Ortaç, "İlk meşhur olduğum zaman rüyada gibiydim. Bir lisenin önünden geçerken, 'Serdar Ortaç' diye bağırmaya başladılar çok şaşırdım. Meşhur olduğumu anladım" dedi.

"PARAYA HİÇBİR ZAMAN DEĞER VERMEDİM"

Gelecekle ilgili hiç plan yapmadığını belirten Ortaç, "Rahmetli babama dedim ki 'parayı koyacak yer bulamıyorum' o da bana 'oğlum bankaya yatırsana' dedi. O zaman bütün bankalarda param vardı. 'Sen onu da yiyeceksin' dedi. Ben o paranın biteceğine inanamazdım, demek ki oluyor. Paraya hiçbir zaman değer vermedim" diye konuştu.