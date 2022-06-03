Serdar Ortaç yeni gelir kapısı buldu: Bana çok ilgi var

03 Haziran 2022 Cuma, 13:26

Kişiye özel videolarla, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar artık ünlü isimler tarafından iletiliyor. Bu sistem ünlü sanatçılara da gelir kapısı oldu. Bunlardan biri de sanatçı Serdar Ortaç. Ünlü popçunun, bu işten kazandığı rakam ise dudak uçuklattı.

Günaydın yazarı Tuba Kalçık'a konuşan Ortaç, şu ifadeleri kullandı:

"Maksadım para kazanmak değil, insanları mutlu etmek... Yaklaşık bir yıldır bir sosyal medya platformu ile anlaşarak sevenlerime özel videolar çekiyorum. Doğum günlerini kutluyorum, küs olan çiftleri barıştırıyorum, yani benim aracılığımla karşı tarafa istedikleri özel mesajı iletiyorlar. Videolarımda bazen küçük bir bölüm de olsa şarkı da söylüyorum. Ayda ortalama 100 video çekiyorum. Bana büyük bir ilgi var. En çok videosu istenen ünlü isim benim"

BANA YIL SONUNDA ÖDENECEK

"Sevenlerimin hepsi özel ve onları mutlu etmek için de bu platformla iş birliği yapıyorum. Videolar karşılığında belli bir ücret ödeniyor. Bana yıl sonunda ödenecek. Ben videoları para kazanmak için çekmiyorum, önemli olan sevenlerimin özel olduğunu onlara göstermek. Yurt dışında birçok ünlü isim, kişiye özel videolar çekiyor. Bizim ülkemizde bu sistem daha yeni bir sistem, yaygın kullanılmıyor. Dünyaca ünlü isimler ayda çok daha büyük sayıda videolar çekip, büyük paralar kazanıyor"

Bir dönem çok fazla kumar borcu olan Serdar Ortaç, sosyal medyada kişiye özel videolar çekerek ayda 120 bin lira kazanıyor.