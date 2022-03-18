Serdar Ortaç: 'Erdoğan'ın attığı adımlar 10 numara'
Dijital bir platformda yayınlanan programa konuk olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, muhalefetten çekinmeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyledi. Ortaç, "Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dijital bir platformda yayınlanan ve sunuculuğunu Cansu Canan Özgen'in üstlendiği 40'ın yeni bölümüne konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu yanıtladı.
Artık muhalefet cephesinden tepki almaktan korkmadığını dile getiren Ortaç, "Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum" dedi.
"HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUM"
"Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum" diyen Ortaç, "Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum" ifadelerini kullandı.
'TARKAN' AÇIKLAMASI
Programın sunucusu Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu. Özgen'in 'Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti?' sorusunda Serdar Ortaç, açık bir şekilde cevap verdi:
Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. bu duruma düşmemek için böyle şarkılar yapmıyorum."
"KAFAM ÇOK İYİ BASAR"
"Adamı mahvettik işte. Geççek geççek bu işte..." diyen Ortaç, "Çocuk pandemi geççek diyor nerelere çekiliyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar benim" sözlerini kullandı.
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