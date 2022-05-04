Serdar Ortaç: 'Tek eşlilik erkekler kudurmasın diye uydurulmuş bir şey'

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:39

Yıllardır MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden 52 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, sağlık durumu, özel hayatı ve geleceğe dair planları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Ömür Gedik'e konuşan Ortaç'ın 'tek eşlilik' sorusuna verdiği cevap ise gündem oldu.

"ERKEKLER KUDURMASIN DİYE..."

Gedik'in, "Fedakârlık yapmaktan kaçmak için yalnızlıkta karar kıldın. İnanamıyorum sana!" ifadelerine "Zaten 50 sene sonra evlilik diye bir şey kalmayacak" diye yanıt veren Ortaç, "Tek eşliliğe ne oldu?" sorusuna ise, "Tek eşlilik erkekler kudurmasın diye uydurulmuş bir şey" cevabını verdi.

Ortaç, Ömür Gedik'in "Her gün başka biriyle mi beraber olalım yani!" sözlerine ise "E Ortaçağ’da öyleymiş" şeklinde karşılık verdi.

"ÇOK EŞLİLİĞİ BEN HİÇ SEVMİYORUM"

Konuşmasının devamında çok eşliliği savunmadığını söyleyen Ortaç, "Çok eşliliği ben hiç sevmiyorum ve tasvip etmiyorum. Zaten hiçbir ilişkim bitmeden bir diğerine başlamadım" ifadelerini kullandı.

'KÜRTAJ' AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Ortaç, geçen aylarda yaptığı kürtaj açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, bir muhabirin "Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane, yazık" yanıtını vermişti.

Ortaç, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum" cevabını vermişti.