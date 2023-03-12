Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç kimdir? Serkan Ortaç neden öldü?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:34

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 15:15

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, yaşamını yitirdi. Sertaç Ortaç “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajıyla kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Serdar Ortaç'ın acı gününde, kardeşi Serkan Ortaç'ın yaşamı ve neden öldüğü merak edildi. İşe ayrıntılar...

SERKAN ORTAÇ KİMDİR?

Serkan Ortaç, 40 yaşında ve iki çocuk babasıydı.

SERKAN ORTAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Serkan Ortaç, 2019 yılından bu yana yakalandığı H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti. Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti. Tören sırasında, Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, Serkan Ortaç'ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.