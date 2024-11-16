Serdar Ortaç’ın konserleri ev hapsi nedeniyle iptal edildi: 25 Milyon TL’lik zarar
Serdar Ortaç’ın Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri, ev hapsi nedeniyle iptal oldu. Bu iptaller, ünlü şarkıcının 1.5 aylık dönemde yaklaşık 25 milyon TL’lik bir zarara uğramasına neden oldu.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Yasa dışı bahis reklamı"na ilişkin yapılan büyük operasyonun ardından ev hapsi cezası aldı. Operasyon kapsamında, Serdar Ortaç ile birlikte Mehmet Ali Erbil de ev hapsine mahkûm oldu. Ortaç’ın bu süreçte iptal edilen konserleri, büyük bir maddi kayba yol açtı.
18 KONSER İPTAL OLDU, 25 MİLYON TL ZARAR
Serdar Ortaç’ın Aralık sonuna kadar İstanbul ve çeşitli illerde yapacağı toplam 18 konseri, ev hapsi kararı nedeniyle iptal oldu. Ortaç’ın bu iptaller sonucunda yalnızca 1,5 aylık dönemde uğradığı maddi zarar 25 milyon TL olarak açıklandı.
Adliyeden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, kumarın hayatındaki olumsuz etkilerini vurguladı. "Kumar, evimi, evliliğimi ve sağlığımı elimden aldı" diyen Ortaç, Malta'da katıldığı bir etkinlikte de kumara bulaştığını ve pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Ayrıca, "Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz bilmiyorum" diyerek, deneyimlerini başkalarına anlatmak istediğini belirtti.
SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI
Ortaç, geçtiğimiz günlerde aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını da kapatarak şaşkınlık yarattı. Şu an yalnızca sağlık sorunları ve iptal edilen konserlerin getirdiği zararın etkisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının 1,5 aylık sürede kaybettiği miktar, 25 milyon TL’yi buldu.
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