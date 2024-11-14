Ev hapsi verilmişti... Serdar Ortaç sosyal medya hesaplarını kapattı!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:50

Güncelleme: 14.11.2024 - 11:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Yasa dışı bahse teşvik” soruşturması kapsamında, pazartesi sabahı aralarında ünlü sanatçılar Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan Ortaç ve Erbil, adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkûm edildi.

Salı günü Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Ancak, çarşamba günü yapılan incelemede savcılığın talebi reddedildi ve her iki ünlü isim ev hapsinde kalmaya devam etti.

SERDAR ORTAÇ EV HAPSİNDE

Mehmet Ali Erbil sessizliğini korurken, Serdar Ortaç sosyal medyada aktif olmaya devam etti. Ortaç, ev hapsinin ilk günlerinde sosyal medyada geçmişteki açıklamalarını paylaşarak, kumar bağımlılığıyla yüzleştiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu.

Ortaç, geçmişte bir televizyon programında yaptığı açıklamalardan birinde “Hiç plan yapmadım… Parayı koyacak yer bulamıyordum. Babam parayı bankaya koymamı önerdiğinde, ülkedeki tüm bankalarda param olduğunu söylüyordum. O paranın biteceğine inanamazdım.” diyerek, kumar nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşadığını itiraf etti. Ayrıca, kumar yüzünden 10-15 ev parasını kaybettiğini ve en son 15 milyon liralık borcunu ödediğini dile getirmişti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Ev hapsinin ilk günlerinde bir dizi paylaşım yapan Serdar Ortaç, akşam saatlerinde Instagram hesabını, gece saatlerinde ise X (eski adıyla Twitter) hesabını kapattı. Ortaç'ın sosyal medya hesaplarını kapatma nedeni bilinmiyor.

FENOMENLERE ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen sosyal medya fenomenleri Batuhan Karadeniz, Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin’in sosyal medya hesaplarına ise erişim engeli getirildi.