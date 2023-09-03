Ceylan Ertem’den sanatçılara Serdar Ortaç tepkisi: ‘Ahmet Kaya’ya karşı…”

Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:17

Güncelleme: 03.09.2023 - 12:25

Serdar Ortaç’ın yeni çıkan proje albümünün ardından Ceylan Ertem paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ertem Ahmet Kaya'ya çatal fırlatma olayını hatırlatarak proje albümünde yer alan sanatçılara ateş püskürdü.

Serdar Ortaç'ın proje albümünde yer alacak sanatçılara çıkışan Ceylan Ertem, Twitter hesabından "Ahmet Kaya'ya çatal bıçak atan adamın albümünde mi olacaksınız. Çok da sevdiğim, iyi isimler yer almış projede üzücü" şeklinde paylaşım yaptı.

Ceylan Ertem diğer paylaşımında ise şunları söyledi:

"Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'ya karşı 10. Yıl marşı okuyup, çatal bıçak fırlatanlara ön ayak olmuştur. Olay ardından Ahmet Kaya yurdu terk etmiş ve Paris’te ölmüştür. Her şeyi de bu kadar çabuk unutmayın yahu. Vallahi şiştim."



"PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM YER ALIYOR"

Ceylan Ertemin tepki gösterdiği Serdar Ortaç şarkıları projesinde ise birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Edis ve Gülşen, Serdar Ortaç'ın 'Sor' isimli şarkısını seslendirirken Reymen ise 'Gitme' isimli şarkıyı seslendirdi. Son zamanların yükselen isimlerinden Semicenk ise 'Mesafe' şarkısını hayranlarının beğenisine sundu.