Seren Serengil: '4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak'

01 Aralık 2021 Çarşamba, 10:35

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Seren Serengil, hızlı bir şekilde kilo kaybetmesine neden olan ameliyatı kabul etme nedenini açıklarken, canlı yayında sevenlerini üzen bir haber verdi.

'ZAYIFLAMA HIRSIM BU NOKTAYA GETİRDİ'

Dumping Sendromu nedeniyle zor günler geçiren Serengil şöyle konuştu:

"Bazen çok önem verdiğimiz şeylerin gerçekten çok ciddi bir şey yaşadığımız zaman ne kadar önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Kilo takıntısı olan bir kızdım, çocukluğumdan beri kiloyu hiç sevmiyordum.

"Çocuk sahibi olmak istedim, yıllar içerisinde hormon tedavilerimi oldum. Şiştim şiştim, her seferinde çocuk sahibi olamadım. Çok büyük bir tramvaydı bunlar. Sonrasında bu zayıflama ve bir daha kilo almama hırsım beni bu geldiğim noktaya getirdi.

"Mide ameliyatı olmuştum, bunda bir problem yaşamadım. Ancak sonra yaptırdığım ameliyat çok agresif bir ameliyatmış. Meğer o ameliyatın en yapılmaması gerekeni yapılmış. Hani 250–300 kilolara çıkıyorsun da ölmek üzeresin, son çıkış olarak bu ameliyatı yapıyorlar."

'AMELİYATTAN SONRA FENALAŞMALARIM BAŞLADI'

"Ben bu ameliyata gittiğimde, doktor bana uygulanabileceğini söyledi ama ben 70 kiloydum. Yani 70 kilo bir hastaya bu ameliyatın yapılmaması gerekiyormuş. Karaciğer yağlanmam vardı ama üst boyutta değildi. Bu ameliyatı olduktan iki ay sonra fenalaşmalarım başladı.

Çok yemek yiyorum ama neresi kesildiyse bağırsağımın, doktorumla asla konuşamadığım için ve videosunu bize vermediği için... Yemek yiyorum ama iyi enzimleri vücut almıyor. Yani ne yersem yiyeyim yaramıyor.

Son gittiğim doktor 'Bu durumu geriye döndürmemiz gerekiyor' dedi ama geriye döndürmekte çok zor şu anda, her şey çok zor. Bu ameliyatın hayati riski olduğunu söylediler."

'BU AMELİYATI OLMAZSAM...'

"Bu ameliyatı olmasam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak ve zaten karaciğer yetmezliğinden siroz olacağım. Zaten ölüp beni kaybedeceksiniz. Geri dönüşüm ameliyatını yapmak zorundayım. Hayat doluyum, iyileşmek istiyorum."