Seren Serengil kötü haberi canlı yayında duyurdu: 'Kemik erimesi başlamış'
Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil canlı yayında kötü haberi verdi. Ünlü sunucu, 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettiğini ve karaciğerinde de sorun olduğunu açıkladı. Serengil, kemik erimesinin başladığını belirterek "Korkuyorum" dedi.
Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından sağlık problemleri yaşayan şarkıcı ve magazin programı sunucusu Seren Serengil yakalandığı Dumping Sendromu yüzünden zor günler geçirmeye devam ediyor. Ameliyat olması gereken Serengil sık sık ameliyatı ertelemesiyle gündeme geliyordu.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucularından olan Seren Serengil canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.
'KORKUYORUM'
Serengil açıklamasında "1.5 yıldır bende arızalar kaldı. Organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Doktor siroza çevirmek üzere olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştirmem gerekiyor yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettim. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Korkuyorum" dedi.
Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden ünlü şarkıcı, hastalığıyla ilgili, "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
DUMPİNG SENDROMU NEDİR?
Dumping sendromu, hızlı mide boşalmasının neden olduğu, ishal, mide bulantısı ve yemekten sonra sersemlemiş veya yorgun hissetme gibi bir grup semptomdur. Hızlı mide boşalması, yiyeceğin midenizden on iki parmak bağırsağınıza doğru çok hızlı hareket ettiği bir durumdur.
Bu sendrom, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.
Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.
Genel olarak Dumping Sendromu belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
- Baş dönmesi
- İshal
- Kalp atış hızında artış
- Şişkinlik
- Ciltte meydana gelen kızarma
- Mide bulantısı
- Kusma
- Kramp
- Mide ağrısı
Geç dumping sendromu belirtileri:
- Terleme
- Açlık hissi
- Titreme
- Yorgunluk
- Baş dönmesi
- Konsantrasyon olamama
- Güçsüzlük
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