Seren Serengil, Gülben Ergen ve Seda Sayan'ı hedef aldı: Onlar konser sanatçısı değil

25 Eylül 2021 Cumartesi, 17:21

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Seda Sayan ve Gülben Ergen'i hedef alarak sert ifadeler kullandı.

Serengil, Seda Sayan'ın, geçtiğimiz günlerde kendi televizyon yayınında "Sen kimsin kolpacı? Sen misin hasta olan?" sözleriyle kendisini hedef aldığı iddialarıyla ilgili sorular üzerine "Benim Seda Sayan'la bir alakam yok. O sözler benim için söylenmedi" cevabını verdi.

Serengil ayrıca geçtiğimiz günlerde açık hava konserine çıkan Seda Sayan ile Gülben Ergen'i 'toplama kalabalıkla' konser vermekle suçladı.

"TOPLAMA İNSANLARA KONSER VERDİLER"

İki ünlü şarkıcının bedava biletli seyirciye konser verdiğini ileri süren Seren Serengil, sözlerine şöyle devam etti:

"Bedava biletlerle orayı doldurdular. Gülben Ergen'in sahnesinde bir kadın çıkıp söyledi belediyeden geldiğini. Her ikisinin konserinde Selin Ciğerci 200 adet bilet almış. Toplama insanlara konser verdiler. İnsanlar kendi cebinden para vererek konsere gitmediler. Kişilerin ve belediyelerin toplu aldığı biletlerle o insanlar konsere gittiler."

"KONSER SANATÇISI DEĞİLLER"

"Komik duruma düşürüyorlar. Onlar konser sanatçısı değiller. O konser alanlarını dolduramayacakları belli. Niye bu kadar kendilerini komik duruma düşürüyorlar? Her ikisine de şaşırdım. Siz hiç hayatınız boyunca Gülben Ergen'in konser verdiğini gördünüz mü? Yaz boyunca Çeşme'de bir tane uyduruk meyhanede çıktı o kadar!"