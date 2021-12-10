Seren Serengil hastaneye kaldırıldı
Zayıflamak için geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, tekrar hastaneye kaldırıldı. Serengil’in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.
Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.
Son olarak 43,5 kiloya düşen Seren Serengil tekrar hastaneye kaldırıldı. Serengil'in karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.
Hastaneye yatan Seren Serengil sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'ORGANLARIM KÖTÜ DURUMDA'
Serengil, "Hastaneye yatırılmam ve damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor. Organlarım kötü durumda. Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim. Dün gece nefes alamadım, gece uykumdan uyandım ama bugün daha iyiyim. Dualarınız için teşekkür ederim. Aldığım serum kadar iyi hissettiriyor" dedi.
"DAMARDAN BESLENİYORMUŞ'
Bu açıklamanın ardından Flash Tv'de yer alan Al Sana Haber programında Seren Serengil'in sağlık durumu gündeme geldi. Programda; Seyhan Soylu, "Damardan besleniyormuş yediğini de hazmetmiyormuş" dedi.
Mustafa Tohma ise "Pankreas ve karaciğer iflas boyutunda. Kemik erimesi başladı. 4 cm boyu kısaldı" açıklamasında bulundu.
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