Seren Serengil siyasete gireceğini açıkladı! 'Çünkü birisine ihtiyacımız var…'

Sunucu Seren Serengil hayvan hakları için siyasete atılma kararı aldı. Serengil, "Siyasete girmek zorundayız" dedi.

Seren Serengil siyasete gireceğini açıkladı! 'Çünkü birisine ihtiyacımız var…'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:21

Hayvan barınaklarındaki katliamlara karşı önce Gebze'de ardından Ümraniye'de kamuoyunun gündemine gelen Seren Serengil, siyasete girme mesajı verdi.

"Siyasete girmek zorundayız" diyen Serengil, "Şöhretimi bu hayvanların ve bu canlıların yararına kullanmak benim vatandaşlık görevim. Ben arkadaşlarım gibi duymamazlıktan görmemezlikten gelme duruş bozukluğunda değilim. Sizin gönlünüz rahat oluyor mu? Benim olmuyor. Ben sanatçı olarak bırakın her şeyi seven olarak şöhretim ne kadarsa bu kadar mı bu kadar mı... Ben ne politikacıyım ne siyasetle ilgileniyorum. Ha ama bu saatten sonra girecek miyim gireceğim. Bizlerden birisinin de olması gerekiyor orada. Nefret ettiğim bir şeydi ama Meclis'ten bu yasayı çıkarttığı zaman he diye gülen insanlar var" diye konuştu.

Aday olmayı düşündüğünü söyleyen Serengil, "Eğer yani halk beni bir şekilde yani desteklerse onlar adına... Çünkü bizim adımıza da konuşacak birisine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Seren Serengil

İlgili Haberler

Gebze'deki hayvan katliamı... Gebze Belediyesi önünde, şarkıcı Hande Yener ve Seren Serengil'in de katıldığı protesto eylemi düzenlendi

Gebze'deki hayvan katliamı... Gebze Belediyesi önünde, şarkıcı Hande Yener ve Seren Serengil'in de katıldığı protesto eylemi düzenlendi
İmamoğlu kazandı: Seren Serengil'den Sinan Akçıl'a yanıt geldi!

İmamoğlu kazandı: Seren Serengil'den Sinan Akçıl'a yanıt geldi!
Seren Serengil 'katliam yasası'na tepki gösterdi: 'Önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar'

Seren Serengil 'katliam yasası'na tepki gösterdi: 'Önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler