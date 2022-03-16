Seren Serengil'e 4 bin 350 lira para cezası
Seren Serengil’in Can Tanrıyar’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme, Serengil'e 4 bin 350 lira para cezasına hükmetti.
Sunucu Seren Serengil’in yapımcı Can Tanrıyar’a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki Can Tanrıyar’ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanık Seren Serengil’in cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Seren Serengil’in avukatı ise esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanında, mütalaaya katılmadıklarını, müvekkilinin ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında ağır eleştirilerde bulunduğunu ve paylaşımlarında ‘hakaret’ kastının olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.
Mahkeme, sanık Seren Serengil’in ‘hakaret’ suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 4 bin 350 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar 'müşteki', Seren Serengil 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabından 'bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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