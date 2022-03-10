Seren Serengil: Ece Erken'in evine haciz gönderiyorlar
Sunucu Seren Serengil, ocak ayında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yakınları tarafından Ece Erken'in evine haciz gönderildiğini iddia etti.
Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Erken, geçen günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak tehditler aldığını ve eşinin ölümünün ardından birçok alacaklı ile uğraştığını belirtmişti.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında konuşan Seren Serengil ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken'in zor günler geçirdiğini söyledi.
"HACİZ GÖNDERİYORLAR"
Mahmutyazıcoğlu'nun mirasıyla ilgili de konuşan Seren Serengil "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Adamın saatini, tespihini istiyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar filan..." dedi.
"RÜYASINDAN GÖRMEK İÇİN HOCAYA DUA SORDU"
Ece Erken'in iyi olmadığını söyleyen Serengil, sözlerine şöyle devam etti:
"Dün kırkı okundu hocaya diyor ki 'nasıl rüyamda görebilirim, hangi duaları okuyabilirim?' Bir yandan da birileri evine haciz gelip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğluyla mücadele etmeye çalışan bir kadın sonuçta."
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