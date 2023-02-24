Seren Serengil'i yıkan ölüm: 'Bir yarım gitti...'

Ünlü magazin yorumcusu Seren Serengil, aldığı acı haberler sarsıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seren Serengil, 24 yıllık menajeri İzzet Aral'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:53
Seren Serengil'i yıkan ölüm: 'Bir yarım gitti...'
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Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil menajeri İzzet Aral’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"BİR YARIM GİTTİ"

Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Serengil paylaşımında, "Canımın içi, hayatım, neşe kaynağım, ikinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral'ı kaybettik. Beni bırakıp gitti. Yapayalnız kaldım o benim o kadar çok şeyimdi ki..." dedi.

Serengil şöyle devam etti:

Doyamadığım babam, dert ortağım, hayatımın enerjisi, neşe kaynağımdı. Bir yarım gitti, artık kolum kanadım gitti. Ben şimdi kiminle uğraşacağım, kiminle dans edeceğim, yazları tatillere kiminle gideceğim? Söylesene niye yalnız bıraktın beni? Hani herkes gider sen kalırdın... Niye öksüz bıraktın beni, niye sensiz bıraktın? Ben şimdi ne yapacağım İzzet Bey sensiz ne yapacağım?"


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