Cem Yılmaz da bıktı: Hasan Can Kaya ve Serenay Sarıkaya göndermelerine esprili paylaşım

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir kamuoyunda 'göndermelerle' gündeme gelmeye devam ediyor. Yılmaz sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak bıkkınlığını dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 18:39
Cem Yılmaz da bıktı: Hasan Can Kaya ve Serenay Sarıkaya göndermelerine esprili paylaşım
Abone Ol google-news

Cem Yılmaz, sürekli olarak yeni göndermelerle gündeme gelerek takipçilerini ve magazin dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

Ünlü komedyenin gösterilerinden sosyal medya hesaplarına kadar birçok platformda takip edildiği ve her paylaşımının büyük ilgi gördüğü biliniyor. Ancak bu ilginin ve dikkatin bazen sıkıcı hale geldiğini düşünen Cem Yılmaz, bu durumu mizahi bir şekilde dile getirdi.

SERENAY SARIKAYA İLE BAŞLADI, HASAN CAN KAYA İLE DEVAM ETTİ

Özellikle eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın elbisesiyle ilgili yapılan yorumların ardından, her ikisinin yaptığı her paylaşımın birbirlerine gönderme olduğu düşünülmüş magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Cem Yılmaz'ın gösterilerinde yaptığı esprilerin yayılması ve Hasan Can Kaya ile olan polemikleri de gündem olmuştu. Hasan Can Kaya'nın cevabıyla birlikte, bu polemikler sosyal medyada da devam etti.

Hasan Can Kaya'nın eleştirilerine karşı mizahi bir şekilde cevap veren Cem Yılmaz, yaptığı yeni bir paylaşım ile 'göndermelere gönderme' yaptı.



Cem Yılmaz haberleri Serenay Sarıkaya haberleri Hasan Can Kaya haberleri

İlgili Haberler

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu
Cem Yılmaz'ın adı artık gökyüzünde: Doğum gününde 'yıldız' hediye edildi

Cem Yılmaz'ın adı artık gökyüzünde: Doğum gününde 'yıldız' hediye edildi
Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a ağır sözler

Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a ağır sözler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seda Bakan da dişsiz fotoğrafını paylaştı: 'Yıldız Tilbe yalnız değildir'

Seda Bakan da dişsiz fotoğrafını paylaştı: 'Yıldız Tilbe yalnız değildir'
Antalya’da trafik cinayeti: Eşi ve kızının gözü önünde katledildi!

Antalya’da trafik cinayeti: Eşi ve kızının gözü önünde katledildi!
Sosyal medyayı salladı! Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı...

Sosyal medyayı salladı! Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı...
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Fenerbahçe'nin yeni divan kurulu başkanı belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni divan kurulu başkanı belli oldu!
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Elazığ’da ilk hasat başladı: Toptan kilosu 60 TL...

Elazığ’da ilk hasat başladı: Toptan kilosu 60 TL...
Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!

Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!