Cem Yılmaz da bıktı: Hasan Can Kaya ve Serenay Sarıkaya göndermelerine esprili paylaşım

Yayınlanma: 28.04.2024 - 18:39

Güncelleme: 28.04.2024 - 18:39

Cem Yılmaz, sürekli olarak yeni göndermelerle gündeme gelerek takipçilerini ve magazin dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

Ünlü komedyenin gösterilerinden sosyal medya hesaplarına kadar birçok platformda takip edildiği ve her paylaşımının büyük ilgi gördüğü biliniyor. Ancak bu ilginin ve dikkatin bazen sıkıcı hale geldiğini düşünen Cem Yılmaz, bu durumu mizahi bir şekilde dile getirdi.

SERENAY SARIKAYA İLE BAŞLADI, HASAN CAN KAYA İLE DEVAM ETTİ

Özellikle eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın elbisesiyle ilgili yapılan yorumların ardından, her ikisinin yaptığı her paylaşımın birbirlerine gönderme olduğu düşünülmüş magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Cem Yılmaz'ın gösterilerinde yaptığı esprilerin yayılması ve Hasan Can Kaya ile olan polemikleri de gündem olmuştu. Hasan Can Kaya'nın cevabıyla birlikte, bu polemikler sosyal medyada da devam etti.

Hasan Can Kaya'nın eleştirilerine karşı mizahi bir şekilde cevap veren Cem Yılmaz, yaptığı yeni bir paylaşım ile 'göndermelere gönderme' yaptı.



