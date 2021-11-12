Enis Arıkan'dan 'Alice Müzikali' açıklaması: Yeniden başlıyor

12 Kasım 2021 Cuma, 13:17

Lewis Carroll’un unutulmaz klasiği “Alice Harikalar Diyarında”dan hareketle Murat Uyurkulak ve Aylin Alıveren’in metnini kaleme aldığı ve Serdar Biliş’in sahneye koyduğu “Alice” müzikali koronavirüs nedeniyle iptal olmuştu. Büyük beğeniyle sahnelenen Alice Müzikali yeniden başlıyor.

"PROVALARA BAŞLIYORUZ"

NTV'de yer alan habere göre; Brand Week’te sahneye çıkan ve bir söyleşide yer alan Enis Arıkan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada Alice Müzikali‘nin yeniden başlayacağını duyurdu.

Arıkan, "Dizi çekimlerimiz devam ediyor. Yakın zamanda Alice için de provalara da başlıyoruz" diye konuştu.

Oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar yer alan "Alice Müzikalı" yeniden başlayacağı açıklandı.



