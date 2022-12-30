Serenay Sarıkaya'dan 'Burak Deniz' açıklaması: Sessizliğini bozdu
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisindeki partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı. Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, konuya ilişkin ilk kez konuştu.
Geçen haftalarda Didem Soydan ile ilişkisini noktaladığı iddia edilen Burak Deniz'in, Şahmaran dizisindeki partneri Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına Sarıkaya'dan cevap gecikmedi.
"YILIN SON YANLIŞ HABERİ"
İkilinin setteki arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğü ve gündeme gelmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı öne sürülmüştü.
Kısa sürede gündem olan aşk iddiasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Yılın son yanlış haberi, sakin" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- İmamoğlu davasında yeni gelişme!
- O restoranın kapısına kilit vuruldu
- Seçim tarihini belirlediler
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'
- Doğalgazda indirim
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme
- SGK'den EYT düzenlemesi açıklaması