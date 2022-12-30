Serenay Sarıkaya'dan 'Burak Deniz' açıklaması: Sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisindeki partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı. Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 13:36
Serenay Sarıkaya'dan 'Burak Deniz' açıklaması: Sessizliğini bozdu
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Geçen haftalarda Didem Soydan ile ilişkisini noktaladığı iddia edilen Burak Deniz'in, Şahmaran dizisindeki partneri Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına Sarıkaya'dan cevap gecikmedi.

"YILIN SON YANLIŞ HABERİ"

İkilinin setteki arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğü ve gündeme gelmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı öne sürülmüştü.

Kısa sürede gündem olan aşk iddiasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Yılın son yanlış haberi, sakin" ifadelerini kullandı.


Serenay Sarıkaya Burak Deniz Twitter Şahmaran

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