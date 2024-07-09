'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin üçüncü sezon onayı çıktı
Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi üçüncü sezon onayı aldı.
Netflix'in Ay Yapım imzalı 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezon çekimleri devam ediyor. Dizinin ikinci sezonunun ardından üçüncü sezon çekimlerinin yapılacağı ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin üçüncü sezonunun çekimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor.
Avukat Leyla ve ofis arkadaşlarının ilişkileri üzerinden modern şehir hayatındaki ilişkileri sorgulayan dizinin senaryosu Ece Yörenç imzası taşıyor. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı dizinin yönetmenliğini Bertan Başaran üstleniyor.
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