Serenay Sarıkaya'dan kadınlara çağrı: 'Kendimi çaresiz hissettim...'

25 Ocak 2022 Salı, 09:18

Son olarak dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmeran' adlı dizide boy göstermeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken iddiaya göre aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmişti.

Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yapmıştı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulunmuştu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öne sürülmüştü.

Serenay Sarıkaya, yaşanan üzücü olayın ardından harekete geçti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 29 yaşındaki oyuncu kadınlara bir çağrıda bulundu.

Instagram hesabından Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) paylaşan Sarıkaya, önce saldırı anında neler hissettiğini yazdı, ardından kendisine yardımcı olan kadın polislere teşekkür etti. Oyuncunun son sözleri ise kadınlara uyarı niteliğinde oldu.

“KENDİMİ ÇARESİZ HİSSETTİM”

Serenay Sarıkaya, paylaşımına şu notu düştü:

"Herkese merhaba…

Son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahıs ile ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı.

Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusuyla ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm…

Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumlulukla bu mesajı paylaşmak istedim.”

“GÜÇLÜ POLİS KADINLARIN VARLIĞINI BİLMEK…”

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı aile içi ve kadına şiddet mücadele birimlerinden komiser Züleyha Hanım ve ekiplerine, bu süreci müthiş bir hassasiyetle yürütüp ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Onlar gibi güçlü polis kadınların varlığını bilmek açıkçası içimi bir nebze daha rahatlattı.”

“LÜTFEN YÜKLEYİN”

"Nurdan Hanım bir de 'KADES' uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin…

Dilerim yazdıklarım faydalı olabilir… Sevgiyle kalın…"