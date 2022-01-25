Serenay Sarıkaya'dan kadınlara çağrı: 'Kendimi çaresiz hissettim...'
Geçen günlerde otomobiliyle evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yaşanan olayın ardından evini ve arabasını değiştirme kararı almıştı. Ünlü oyuncu ayrıca şikayetçi olmuştu. Sarıkaya, son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) kadınların mutlaka telefonlarına yüklemesi gerektiğini ifade etti.
Son olarak dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmeran'
adlı dizide boy göstermeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, otomobiliyle
Etiler'deki evine doğru giderken iddiaya göre aracı kimliği belirsiz kişi
tarafından tekmelenmişti.
Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş
yapmıştı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip şikayette
bulunmuştu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve
sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öne sürülmüştü.
Serenay Sarıkaya, yaşanan üzücü olayın ardından harekete
geçti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 29 yaşındaki oyuncu kadınlara bir
çağrıda bulundu.
Instagram hesabından Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES)
paylaşan Sarıkaya, önce saldırı anında neler hissettiğini yazdı, ardından
kendisine yardımcı olan kadın polislere teşekkür etti. Oyuncunun son sözleri
ise kadınlara uyarı niteliğinde oldu.
“KENDİMİ ÇARESİZ HİSSETTİM”
Serenay Sarıkaya, paylaşımına şu notu düştü:
"Herkese merhaba…
Son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık
süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan,
korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahıs ile
ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere
taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı.
Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi,
etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusuyla ne kadar kahrolduğumu
sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm…
Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının
yaşadığını bilmenin verdiği sorumlulukla bu mesajı paylaşmak istedim.”
“GÜÇLÜ POLİS KADINLARIN VARLIĞINI BİLMEK…”
“İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı aile içi ve kadına
şiddet mücadele birimlerinden komiser Züleyha Hanım ve ekiplerine, bu süreci
müthiş bir hassasiyetle yürütüp ben ve benim gibi kadınların yalnız
olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Onlar gibi güçlü polis
kadınların varlığını bilmek açıkçası içimi bir nebze daha rahatlattı.”
“LÜTFEN YÜKLEYİN”
"Nurdan Hanım bir de 'KADES' uygulamasından bahsetti. Tüm
kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama doğrudan yakınınızda
olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor.
Lütfen yükleyin…
Dilerim yazdıklarım faydalı olabilir… Sevgiyle kalın…"
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