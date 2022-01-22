Evinin önünde saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya'dan açıklama

22 Ocak 2022 Cumartesi, 10:24

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler’deki evine doğru giderken iddiaya göre aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi.

Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya’nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Sarıkaya, olay sonrasında ise Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya’ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip taciz ettiği öne sürüldü.

"TEHDİT OLUŞTURACAK HAREKETLERDE BULUNUYOR"

Saldırı sonrası açıklama yapan Sarıkaya, "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ofise de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur" dedi.

"DÜN DE YARDIMCIMA SALDIRDI"

"Ben şahsı hiç tanımıyorum" diyen Sarıkaya, "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu o gün, araçlara da zarar verdi. Ofisteki insanlara baya korku dolu anlar yaşattı. Dün de yardımcım Fatih Bey'e saldırdı, arabaya saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de oldu. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz halledeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.



