Sermiyan Midyat kimdir, kaç yaşında? Sermiyan Midyat hangi film ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:08

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Twitter üzerinden engellediğini duyuran oyuncu Sermiyan Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" dedi. Sermiyan Midyat'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk kadın belediye başkanı Zekiye Midyat'ın torunu olan Sermiyan Midyat, 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesine geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

Houston Independent Film Festivali: "En İyi Komedi Filmi" Ay Lav Yu - 2011

Boston International Film Festivali: "En İyi Yönetmen" Ay Lav Yu - 2011

Boston International Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" Ay Lav Yu - Sermiyan Midyat - 2011

16. Sadri Alışık Ödülleri: "Komedi Ya Da Müzikal En İyi Erkek Oyuncu" Ay Lav Yu - Sermiyan Midyat - 2011

TİYATRO OYUNLARI

9 Ay Son Gün: Sermiyan Midyat - Tiyatro Oyunbozan

Atinalı Timon: William Shakespeare - Oyun Atölyesi

Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi

Çok Tuhaf Soruşturma: Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

Kabaremajör

FİLMOGRAFİSİ

Oyuncu olarak

Hep Yek 5 (2022) Sinema Filmi

Şeflerin Şefi (2021) Sinema Filmi

Aşkımızın Son Teknesi (2020) Saffet Hoca (Kick Boks hocası) TV Filmi

Ağır Romantik (2020)

Tut Yüreğimden Anne (2018) Okan

Ay Lav Yu Tuu (2017) İbrahim

Bir Baba Hindu (2016) Fadıl (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Anasının Oğlu (2014) Cano Ağa

Analı Oğullu (2014) Cano Ağa

Sevdaluk (2014) Nadir

Hükümet Kadın 2 (2013) Faruk Doğu (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hükümet Kadın (2013) Faruk Doğu (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Kalbim Seni Seçti (2011) Ömer

Hakan Bey (2011)

Ay Lav Yu (2010) İbrahim (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hanımeli Sokağı (2010) Yusuf

Kırık Kanatlar (2006-2007) Yüzbaşı Şahin

Eve Dönüş (2006)

Polis (2006)

Sıla (2006) Berzan

Banyo (2005)

Emret Komutanım (2005) Arıza Hamza

Biz Boşanıyoruz (2004) Ali Babaç

Pardon (2004) Enişte

Gece Yürüyüşü (2004) Süleyman

Bir Dilim Aşk (2004) Muzaffer Bey (9. bölüm)

Şarkılar Seni Söyler (2003) Sinan

Şöhretler Kebapçısı (2003) Ali Babaç

Koçum Benim (2002) Kurtuluş Koç (18, 19 ve 30. bölümlerde oynamıştır)

Kuzenlerim (2002) Serdar (14-22 bölümleri arası)

Hiçbiryerde (2001)

Bizim Otel (2001)

Halk Çocuğu (2000)

Büyük Firar (2000)

Ağlayan Kadın (2000) Zafer

Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)

Yönetmen olarak

Ay Lav Yu Tuu (2017)

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Ay Lav Yu (2010)

Senaryo yazarı olarak

Ay Lav Yu Tuu (2017)

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Ay Lav Yu (2010)

Emret Komutanım (2005)

Dişi Kuş (2004)

Sınırlı Aşk (2003)

Berivan (2002)

Aşkına Eşkıya (2001)

Yazdığı Şarkılar

Limon Çiçekleri - Mustafa Ceceli (2009-Mustafa Ceceli)

Kalp Yarası - Özcan Deniz (2009)



















