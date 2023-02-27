Sermiyan Midyat kimdir, kaç yaşında? Sermiyan Midyat hangi film ve dizilerde oynadı?
Oyuncu Sermiyan Midyat gündem oldu. Peki, Sermiyan Midyat kimdir, kaç yaşında? Sermiyan Midyat hangi film ve dizilerde oynadı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Twitter üzerinden engellediğini duyuran oyuncu Sermiyan Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" dedi. Sermiyan Midyat'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?
Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk kadın belediye başkanı Zekiye Midyat'ın torunu olan Sermiyan Midyat, 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesine geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.
SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER
Houston Independent Film Festivali: "En İyi Komedi Filmi" Ay Lav Yu - 2011
Boston International Film Festivali: "En İyi Yönetmen" Ay Lav Yu - 2011
Boston International Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" Ay Lav Yu - Sermiyan Midyat - 2011
16. Sadri Alışık Ödülleri: "Komedi Ya Da Müzikal En İyi Erkek Oyuncu" Ay Lav Yu - Sermiyan Midyat - 2011
TİYATRO OYUNLARI
9 Ay Son Gün: Sermiyan Midyat - Tiyatro Oyunbozan
Atinalı Timon: William Shakespeare - Oyun Atölyesi
Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi
Çok Tuhaf Soruşturma: Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular
Kabaremajör
FİLMOGRAFİSİ
Oyuncu olarak
Hep Yek 5 (2022) Sinema Filmi
Şeflerin Şefi (2021) Sinema Filmi
Aşkımızın Son Teknesi (2020) Saffet Hoca (Kick Boks hocası) TV Filmi
Ağır Romantik (2020)
Tut Yüreğimden Anne (2018) Okan
Ay Lav Yu Tuu (2017) İbrahim
Bir Baba Hindu (2016) Fadıl (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Anasının Oğlu (2014) Cano Ağa
Analı Oğullu (2014) Cano Ağa
Sevdaluk (2014) Nadir
Hükümet Kadın 2 (2013) Faruk Doğu (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Hükümet Kadın (2013) Faruk Doğu (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Kalbim Seni Seçti (2011) Ömer
Hakan Bey (2011)
Ay Lav Yu (2010) İbrahim (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Hanımeli Sokağı (2010) Yusuf
Kırık Kanatlar (2006-2007) Yüzbaşı Şahin
Eve Dönüş (2006)
Polis (2006)
Sıla (2006) Berzan
Banyo (2005)
Emret Komutanım (2005) Arıza Hamza
Biz Boşanıyoruz (2004) Ali Babaç
Pardon (2004) Enişte
Gece Yürüyüşü (2004) Süleyman
Bir Dilim Aşk (2004) Muzaffer Bey (9. bölüm)
Şarkılar Seni Söyler (2003) Sinan
Şöhretler Kebapçısı (2003) Ali Babaç
Koçum Benim (2002) Kurtuluş Koç (18, 19 ve 30. bölümlerde oynamıştır)
Kuzenlerim (2002) Serdar (14-22 bölümleri arası)
Hiçbiryerde (2001)
Bizim Otel (2001)
Halk Çocuğu (2000)
Büyük Firar (2000)
Ağlayan Kadın (2000) Zafer
Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)
Yönetmen olarak
Ay Lav Yu Tuu (2017)
Bir Baba Hindu (2016)
Hükümet Kadın 2 (2013)
Hükümet Kadın (2013)
Ay Lav Yu (2010)
Senaryo yazarı olarak
Ay Lav Yu Tuu (2017)
Bir Baba Hindu (2016)
Hükümet Kadın 2 (2013)
Hükümet Kadın (2013)
Ay Lav Yu (2010)
Emret Komutanım (2005)
Dişi Kuş (2004)
Sınırlı Aşk (2003)
Berivan (2002)
Aşkına Eşkıya (2001)
Yazdığı Şarkılar
Limon Çiçekleri - Mustafa Ceceli (2009-Mustafa Ceceli)
Kalp Yarası - Özcan Deniz (2009)
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