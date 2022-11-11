Eurovision birincileri Sertab Erener ile Alexander Rybak bir araya geldi

11 Kasım 2022 Cuma, 15:19

Dünya çapında büyük ilgi gören ancak yalnızca Avrupa kıtası ülkelerinin katılım gösterdiği Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birinciliği getiren Sertab Erener olmuştu.

2003 yılında temsilci olan Sertab Erener, 2009 yılında ülkesi Norveç'i temsil edip birincilik elde eden Alexandr Rybak ile bir araya geldi.

Eurovision'un şampiyon temsilcileri, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kareleri ile sosyal medyaya damga vurdu.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Temsilcilerin fotoğrafı Eurovision Şarkı Yarışması fanlarını heyecanlandırdı. Sertab Erener, "Everyway That I Can" şarkısıyla Türkiye'yi temsil etmişti. Belaruslu şarkıcı Alexander Rybak ise "Fairytale" şarkısıyla temsilci olmuştu.

Rybak daha önce yaptığı bir açıklamada bir Türk şarkıcıyla düet yapmak istediğini söylemişti.