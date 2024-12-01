Hadise'den 2 yıl sonra gelen 'Mehmet Dinçerler' itirafı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 20:54

Güncelleme: 01.12.2024 - 20:54

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de evlenmişti. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini 30 Nisan 2022'de noktalamıştı.

Aradan geçen iki yılın ardından Hadise ve Mehmet Dinçerler'in sessizlik nedeni ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuk olan Hadise, konuşmamalarının ardındaki gerçeği ilk kez açıkladı.

Altaylı'nın "Durduk yere ani bir evlilik oldu" sözleri üzerine "Evet" diyen Hadise, Altaylı’nın "Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" demesi üzerine kahkaha attı.

"Birkaç şey söyleyebilirim" diyerek söze giren Hadise "Çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden, konuşmama sözleşmesi" açıklamasıyla ikilinin bu zamana kadar ne hiç konuşmadığının gerçek nedenini açıklamış oldu.